События

21:07 08.09.2017

Взрыв автомобиля в центре Киева может быть квалифицирован как теракт

Взрыв автомобиля Toyota Camry в центре Киева, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, и еще два человека получили ранения, может быть переквалифицирован из статьи "умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих лиц способом" на "террористический акт", сообщает Национальная полиция Украины.

"После оценки всех имеющихся доказательств и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства, открытого по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - сообщает департамент коммуникации Нацполиции сообщает в пятницу.

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Интерфакс-Украина
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