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14:04 19.03.2018

Бизнес встал на защиту "Новой Пошты" в ситуации с обысками Генпрокуратурой

Бизнес встал на защиту "Новой Пошты" в ситуации с обысками Генпрокуратурой

Украинские бизнес-объединения, бизнесмены и компании встали на защиту группы компаний "Нова Пошта" (Киев), лидера экспресс-доставки в Украине, в ситуации с обвинениями и обысками в компании Генпрокуратурой.

Так, в пресс-релизе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) содержится возмущение событиями вокруг ГК "Нова Пошта" и заявление о недопустимости таких действий в цивилизованной правовой стране.

"Мы многократно слышали от руководителей государства требование к правоохранителям прекратить "кошмарить" бизнес", мы вместе с другими деловыми объединениями приложили усилия для принятия закона против "маски-шоу", но вновь слышим сообщения об обысках, изъятии первичной информации и компьютеров, блокировании работы компании. А затем удивляемся последним местам в мировых бизнес-рейтингах", - сказал президент УСПП Анатолий Кинах, которого цитирует пресс-служба.

В УСПП настаивают на недопустимости грубых методов обращения с бизнесом, проведении следственных действий при наличии оснований исключительно в правовом поле.

Поддержку "Новой Поште" высказал и бизнесмен Константин Ефименко, который сообщил, что коллективы компаний "Биофарма и "Трибо" имеют намерение записать видео в поддержку "Новой Пошты". "Позиция проста, мы это проходили и не раз. И сегодня хотим сказать: "Стоп! Мы - с "Новой Поштой"!" (…) Мы многое прошли вместе и стали друзьями!", - написал он на своей странице в сети Facebook.

К,.Ефименко в своем посте обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с заверением о совпадении общих интересов в развитии бизнеса в стране. "Мы - за инвестиции, внутренние и внешние; мы - за низкие процентные ставки и доступные кредиты; мы - за создание рабочих мест; мы за то, чтобы производить в Украине и экспортировать продукцию по всему миру (…) но то, что происходит повсеместно, направлено против этого, против здравого смысла", - констатирует он.

В свою очередь, президент ведущего мобильного оператора страны "Киевстар" Петр Чернышов также указал на схожую ситуацию, произошедшую с компанией. "Опять обыски силами прокуратуры. Так было и в "Киевстаре" 4 января. Пришедшие тогда 39 чел. ничего серьезного не нашли. Сколько можно утром говорить об улучшении инвестиционного климата, а вечером врываться в крупные, хорошие компании и изымать компьютеры?", - сказал он.

Отреагировал на обыски в "Новой Поште" и совладелец ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский, озадачившийся вопросом, почему именно ГПУ проводит обыски.

"Предположим, есть мнение, что "Нова Пошта" не уплатила налоги в полном объеме – а именно это объявила ГПУ в качестве причины обыска, в том числе в кабинете руководителя. Но что ищет ГПУ во главе с Луценко (генеральный прокурор Юрий Луценко - ИФ)? Решение суда? И почему ГПУ?", - написал он в своем Facebook.

Коротко свою позицию по данному вопросу выразил и министр финансов Александр Данилюк, написав на своей официальной странице в соцсети: "Проведу публичную лекцию для руководства ГПУ на темы: принципы привлечения инвестиций в экономику страны; чего инвестор ждет от государства; принципы формирования госбюджета. С уважением, Александр Данилюк, министр финансов Украины".

Совладелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин, в свою очередь, написал, что компания также проходила подобную ситуацию 10 лет назад. "Обыск, кстати, тоже был без масок и "спецпрызначенцев". И также ничего не нашли. В результате сорвалась сделка по покупке "Розетки" крупнейшим стратегическим инвестором. Последний суд по тому делу мы выиграли осенью 2017. Ну и, конечно, никто из госслужащих не понес наказания", - констатировал он.

Как сообщалось, со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган Генпрокуратура подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Новая Почта" в неуплате налогов в особо крупных размерах..

"По данным ГФС и согласно метариалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – говорилось в сообщении.

Л.Сарган отметила, что Ю.Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами "Новой Почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

Она также сообщила, что на этой неделе генпрокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей "Новой Пошты", добавив, что в случае отсутствия доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц компании уголовное производство будет закрыто.

Обыски в помещениях офисов компании "Нова Пошта" проводились 16 марта, в частности, в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

"Нова Пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

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