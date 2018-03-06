Телеком

18:56 06.03.2018

Выручка производителей серверов в мире в IV квартале выросла на 26,4% - IDC

Выручка производителей серверов в мире в IV квартале выросла на 26,4% - IDC

 Выручка производителей компьютерных серверов в мире в четвертом квартале 2017 года подскочила на 26,4% относительно того же периода годом ранее и превысила $20,65 млрд, сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

При этом поставки в октябре-декабре повысились на 10,8% - до 2,84 млн серверов.

Среди стран и регионов наиболее быстрый рост выручки производителей серверов был зафиксирован в Канаде - на 69,7%. Рынок США повысился на 29,6%, регион Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) - на 17,4%, Азиатско-тихоокеанский регионе (без учета Японии и КНР) - на 38,2%, Китай - на 33,8%, Япония - на 4,3%. При этом в Латинской Америке показатель снизился на 5%.

Спрос на сервера x86 в четвертом квартале увеличился на 24,7% - до $17,5 млрд, на другие - на 36,4%, до $3,2 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Поглощение Qualcomm может представлять риск для безопасности США - Минфин

"Киевстар" считает покупку дополнительной сплошной полосы спектра в диапазоне 1800МГц наилучшим решением для компании

"Киевстар" считает покупку дополнительной сплошной полосы спектра в диапазоне 1800МГц наилучшим решением для компании

Поглощение Qualcomm может представлять риск для безопасности США

Тройка крупнейших мобильных операторов прогнозирует запуск 4G в диапазоне 1800 МГц в июле

lifecell считает выкупленные частоты достаточными для внедрения 4G

Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G почти 5,5 млрд грн

Порошенко вскоре ожидает от НКРСИ тендера на 4G в диапазоне 900 МГц

"Vodafone-Украина" купил 5-й лот на аукционе 4G за 742 млн грн при стартовой цене в 265 млн грн

Глава Amazon Джеф Безос возглавил список миллиардеров Forbes с состоянием $112 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА