Выручка производителей серверов в мире в IV квартале выросла на 26,4% - IDC

Выручка производителей компьютерных серверов в мире в четвертом квартале 2017 года подскочила на 26,4% относительно того же периода годом ранее и превысила $20,65 млрд, сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

При этом поставки в октябре-декабре повысились на 10,8% - до 2,84 млн серверов.

Среди стран и регионов наиболее быстрый рост выручки производителей серверов был зафиксирован в Канаде - на 69,7%. Рынок США повысился на 29,6%, регион Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) - на 17,4%, Азиатско-тихоокеанский регионе (без учета Японии и КНР) - на 38,2%, Китай - на 33,8%, Япония - на 4,3%. При этом в Латинской Америке показатель снизился на 5%.

Спрос на сервера x86 в четвертом квартале увеличился на 24,7% - до $17,5 млрд, на другие - на 36,4%, до $3,2 млрд.