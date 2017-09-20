Экономика

12:21 20.09.2017

ГФС сообщает о возможных проблемах в использовании электронных сервисов

Электронные сервисы Государственной фискальной службы (ГФС) доступны для налогоплательщиков не в полном объеме из-за выхода из строя одного из серверов.

Об этом ГФС сообщила на своем сайте в среду.

“Государственная фискальная служба сообщает о невозможности полного использования функционала электронных сервисов ГФС, связанную с выходом из строя одного из серверов баз данных”, - говорится в сообщении ведомства.

О каких-либо сроках возобновления работы сервисов служба не уточняет.

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