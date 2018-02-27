Лукашенко предлагает продать долю Белоруссии в "дочке" Turkcell

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает приватизировать госпакет акций местного оператора мобильной связи "БеСТ" (контролируется турецкой Turkcell).

"У нас не одна компания работает, а целых две крупных и третья, которая просит о поддержке. Речь идет о приватизации нескольких процентов, которые находятся в собственности государства, компании "БеСТ", - сказал А.Лукашенко на совещании о перспективах развития рынка телекоммуникационных услуг. Президента цитирует его пресс-служба.

В настоящее время государству принадлежит 20% акций оператора, Turkcell - 80% акций.

Глава государства отметил, что Белоруссии поступает много предложений от мировых лидеров в телекоммуникационной сфере. Вместе с тем, он обратил внимание, что процессы приватизации должны идти в соответствии с законодательством.

"Есть общепринятая практика, все должно идти по закону. Мы хотим продать, кто-то хочет купить - пожалуйста, торгуемся, выставляем на конкурс, на тендер. Кто больше заплатит, тому и продадим. Это общая практика. Может быть, есть инвестор, который нас сможет удивить и предложить супервыгодные условия. Это тоже принимается", - сказал А.Лукашенко.

ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций" ("БеСТ") получило государственную лицензию на оказание услуг связи в марте 2005 года, коммерческую эксплуатацию сети оператор начал в декабре 2005 года. Turkcell в июле 2008 года подписала соглашение о приобретении 80% акций компании за $600 млн.