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14:21 01.02.2018

Nintendo анонсировала фильм по вселенной Марио, мобильную игру и онлайн-сервис

Nintendo анонсировала фильм по вселенной Марио, мобильную игру и онлайн-сервис

Nintendo анонсировала фильм по вселенной Марио, мобильную игру и онлайн-сервис

Киото. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Японская компания Nintendo Co. объявила о планах выпустить анимационный фильм о персонаже известной игры о водопроводчике Марио совместно со студией Illumination.

Со-продюсерами картины выступят создатель персонажа Сигэру Миямото и Крис Меледандри, ранее работавший над мультфильмами "Гадкий я 3" и "Тайная жизнь домашних животных", говорится в пресс-релизе компании.

Дата выхода анимационного фильма пока не определена. Ранее уже была попытка снять кино по вселенной Марио, однако картина 1993 года "Супербратья Марио" с известными актерами Бобом Хоскинсом, Джоном Легуизамо и Деннисом Хоппером провалилась в прокате и получила крайне негативные отзывы критиков.

Кроме того, Nintendo намерена в сентябре 2018 года запустить онлайн-сервис для владельцев приставок Switch - Nintendo Switch Online. Конкурирующие Sony и Xbox давно имеют аналогичные сервисы. Подписка на год будет стоить $19,99, на месяц - $3,99.

Также компания сообщила о начале разработки мобильного приложения Mario Kart Tour. Гоночная игра выйдет в следующем финансовом году, завершающемся в марте 2019 года.

Накануне Nintendo отчиталась о рекордной с 2009 года квартальной прибыли и росте выручки на 117%. Компания существенно повысила прогноз операционной прибыли на текущий фингод, до 160 млрд иен ($1,46 млрд) и увеличила прогноз продаж консоли Nintendo Switch до 20 млн до конца 2018 года. С момента выхода этой приставки в прошлом марте было продано почти 15 млн штук.

Акции Nintendo подорожали в четверг на 0,5%. За последний год капитализация компании подскочила на 114%, до 6,66 трлн иен ($60,7 млрд).

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