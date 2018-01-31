Телеком

13:09 31.01.2018

Nintendo резко увеличила прибыль и выручку в III финквартале, повысила годовой прогноз

Nintendo резко увеличила прибыль и выручку в III финквартале, повысила годовой прогноз

Производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. увеличил прибыль и выручку по итогам третьего квартала текущего финансового года сильнее прогнозов рынка.

В октябре-декабре 2017 года компания получила операционную прибыль в размере 116,5 млрд иен ($1,1 млрд) по сравнению с 32,26 млрд иен годом ранее. Квартальный показатель стал рекордным с 2009 года.

Выручка компании взлетела на 177%, до 483 млрд иен.

Аналитики в среднем прогнозировали операционную прибыль в размере 69,3 млрд иен при выручке в 407,9 млрд иен.

Благодаря сильным квартальным показателям Nintendo повысила собственный прогноз операционной прибыли по итогам всего фингода, завершающегося в марте, до 160 млрд иен со 120 млрд иен.

Продажи приставок Nintendo Switch в октябре-декабре составили 7,23 млн единиц. С момента запуска десять месяцев назад компания продала 14,86 млн этих устройств, которые могут работать как портативные консоли, так и быть подключены к телевизору.

Nintendo прогнозирует, что до конца 2018 года ей удастся реализовать 20 млн приставок Switch.

Акции Nintendo во вторник подорожали на 2%, хотя компания обнародовала отчетность после закрытия биржи в Токио. За последний год капитализация компании подскочила на 112%, до 6,79 трлн иен ($62,5 млрд).

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