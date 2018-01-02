Google предоставила разработчикам возможность тестирования ОС Fuchsia

Корпорация Google разрешила разработчикам начать тестирование новой операционной системы Fuchsia. Компания опубликовала документацию, позволяющую загрузить ОС на Pixelbook (собственный ноутбук Google).

Для работы с Fuchsia потребуется две машины: одна служит сервером, вторая — исполнителем. По данным Chrome Unboxed, в паре с Pixelbook пока могут работать гибридный планшет Acer Switch Alpha 12 и мини-ПК Intel NUC.

Google по-прежнему не раскрывает детали операционной системы, над которой работали около года.

О новой операционной системе стало известно в августе 2016 года. Исходный код Fuchsia доступен для сторонних разработчиков.