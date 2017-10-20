УГЦР отвергает обвинения "Зеонбуд" в некачественном измерительном оборудовании

Информация о несоответствии измерительного оборудования госпредприятия "Украинский центр радиочастот" (УГЦР) необходимым требованиям, распространенная оператором цифровой многоканальной телесети ООО "Зеонбуд", не соответствует действительности, заявляет УГЦР.

"Зеонбуд" продолжает распространять недостоверную информацию о несоответствии измерительного оборудования, которым УГЦР проводил определение границ зон покрытия радиоэлектронных средств цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2 для фиксированного приема в Волынской области", – говорится в сообщении госпредприятия на его сайте.

УГЦР напоминает, что летом этого года добровольно согласился на проведение исследования отклонения своих измерительных приборов Rohde&Schwarz FSH8 и прибора "Зеонбуд" Rohde&Schwarz ETL, которое подтвердило его соответствие требованиям соответствующей методики, о чем свидетельствует протокол, подписанный представителями "Зеонбуд" без каких-либо замечаний или оговорок.

Госпредприятие добавляет, что все его приборы, используемые при оказании услуг, имеют соответствующие аттестаты калибровки, выданные специализированным учреждением ГП "Укрметртестстандарт".

УГЦР также считает некорректной информацию "Зеонбуда", распространяемую им со ссылкой на госпредприятие, о якобы измеренном уровне охвата населения и улучшении покрытия цифровой сети на 20% после отключения аналогового телевизионного вещания.

"Никаких расчетов УГЦР не выполнял, а потому не заявлял об улучшении покрытия сети цифрового телевидения именно на 20%", – отмечает госпредприятие, в целом разделяя позицию об улучшении покрытия цифровой сети после отключение аналогового телевещания, что подтверждается конкретными международными примерами перехода с "аналога" на "цифру".

Госпредприятие указывает, что целью работ в Волынской области было измерение зон покрытия, а не исследование уровня охвата населения.