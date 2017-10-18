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10:47 18.10.2017

Букеровскую премию 2017 года присудили американцу Джорджу Сондерсу за роман о Линкольне

Букеровскую премию 2017 года присудили американцу Джорджу Сондерсу за роман о Линкольне

 Лауреатом Букеровской премии 2017 года стал американский писатель Джордж Сондерс за роман "Линкольн в бардо", сообщается на сайте этой премии.

"Линкольн в бардо", написанный Джорджем Сондерсом, назван победителем Букеровской премии 2017 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "форма и стиль совершенно оригинального романа раскрывают остроумное, интеллектуальное и эмоционально насыщенное повествование".

В центре сюжета - повествование о 16-м президенте США Аврааме Линкольне и его тяжелой потере - смерти 11-летнего сына Уильяма в 1862 году. Приходя на кладбище на могилу к сыну, он погружается в так называемое состояние "бардо", которое согласно буддийскому учению, является промежутком между смертью и новым рождением.

Второй год подряд лауреатом Букеровской премии - одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке - становится американец. В прошлом году премия была присуждена писателю Полу Битти за роман "Распродажа".

Дж.Сондерс родился в 1958 году в американском штате Техас. Получил степень магистра в области литературы в Сиракузском университете.

Букеровская премия вручается ежегодно с 1969 года. Лауреат премии получает денежное вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов ($66 тыс.).

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