Украина должна обеспечить условия для инвестиций в мобильные технологии - Данченко

Украина должна сконцентрироваться на построении современной инфраструктуры мобильных сетей и обеспечить возможность для инвестирования в эту отрасль, считает глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

"Те вызовы, которые стоят сейчас перед Украиной, в первую очередь находятся в плоскости строительства широкомасштабной инфраструктуры, и построение сетей мобильных операторов, 4G, 5G, является очень важным. Роль государства и частного бизнеса здесь очень важна", - сказал он в ходе форума Huawei CA&C Mobile Broadband Forum в Киеве во вторник.

По словам А.Данченко, государство должно обеспечить необходимый инвестиционный климат и необходимые законодательные условия для того, чтобы бизнес, в первую очередь инвесторы в мобильную связь, могли вкладывать свои деньги защищено.

"Инвесторы должны понимать, что они вернут свои деньги, а украинские пользователи получат хороший сервис. Со стороны парламента наша задача обеспечить законодательную и юридическую базу, и вместе с отраслью мы ее уже отработали. Со стороны парламента мы подготовили новую базу, речь идет о законопроекте об электронных коммуникациях, новом законопроекте о радиочастотном ресурсе", - добавил он.

Как сообщалось, НКРСИ заявляла о намерении в четвертом квартале 2017 года провести конкурсы на выдачу лицензий в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц для предоставления услуг мобильной связи в стандарте 4G по стартовой цене соответственно около 4 млрд грн и около 2,3 млрд грн.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский в кулуарах указанного форума уточнил, что первый конкурс на внедрение технологии LTE для мобильной связи четвертого поколения будет проведен в ноябре-декабре 2017 года и будет касаться диапазона 2600 МГц.

Конкурс на внедрение 4G в диапазоне 1800 МГц можно ожидать через месяц-два после первого конкурса.