Экономика

14:25 18.04.2017

Профильный комитет предлагает Раде вернуть уголовную ответственность за повреждения телеком-инфраструктуры

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко намерен в ближайшее время зарегистрировать законопроект о внесении изменении в Уголовный кодекс в части внедрения уголовной ответственность за повреждение инфраструктуры всех типов линий связи.

"Мы подготовили сегодня изменения в закон, которые возвращают статью об уголовной ответственность за повреждение всех типов линий связи, которая была отменена в 2008 году. В первом случае наказание будет составлять один-два года лишения свободы, в повторном случае предусмотрены другие сроки. Я сегодня буду регистрировать данные изменения в Уголовный кодекс", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

А.Данченко также отметил необходимость внесения изменений в законодательство, согласно которым пункты приема металлолома не смогут принимать высокотехнологичные медные кабели от физических лиц.

Присутствовавшие на пресс-конференции представители телекоммуникационных компаний поддержали эту инициативу, подчеркнув, что ситуация с кражами телекоммуникационного оборудования в последнее время является самой критической за последние 20 лет.

"У нас по итогам 2016 года свыше 400 млн грн убытков, более 5 тыс. краж. Это только по подсчетам членов нашей ассоциации. А если взять всех участников рынка, то эта цифра будет намного больше", - отметил председатель совета Украинской ассоциации операторов связи "Телас" Леонид Ошеров.

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