Седьмой сезон "Игры престолов" нелегально посмотрели более 1 млрд раз

Каждую из семи серий последнего сезона популярного сериала "Игра престолов" нелегально посмотрели около 140 млн человек, а совокупное число незаконных просмотров всех серии седьмого сезона составило 1,03 млрд, сообщает BBC со ссылкой на данные компании Muso.

Для сравнения: число легальных просмотров каждой серии составляет около 32 млн.

Столь высокие цифры пиратских просмотров во многом вызваны тем, что минувшим летом телеканал HBO, показывающий этот сериал, стал жертвой хакерской атаки. Злоумышленники похитили около 1,5 терабайт данных, включая сценарии нескольких серий "Игры престолов.

При этом данные являются приблизительными и не учитывают огромный китайский рынок запрещенного видеоконтента, отметили специалисты Muso.

Отмечается, что скачивание серий в торрентах является сравнительно малопопулярным видом пиратства - на торренты приходится всего 9% незаконных просмотров. Главным источником запрещенного контента являются пиратские сайты, позволяющие смотреть видео онлайн (85% просмотров).

"Игра престолов" - фэнтези-сериал, снятый по циклу романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени". Является одним из самых дорогих сериалов в истории телевидения - производство одной серии стоит около $10 млн. Сериал получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров. Следующий сезон, дата премьеры которого пока не назначена, станет последним.