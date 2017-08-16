События

14:11 16.08.2017

Новый эпизод "Игры престолов" попал в сеть раньше премьеры

Испанское подразделение телеканала HBO, занимающегося производством "Игры престолов", по ошибке разместило в сети новый эпизод сериала, сообщает Mashable.

Шестая серия "Игры престолов", премьера которой состоится в ночь на следующий понедельник, была доступна подписчикам в течение часа, после чего руководство канала устранило ошибку.

Скачавшие шестой эпизод пользователи сначала разместили двухминутное видео из него на ресурсе /r/FreeFolk, а потом распространили ссылки на стриминг серии в инстаграме и на YouTube. Позже все сообщения были удалены по требованию правообладателей.

Это уже не первый раз, когда новая серия "Игры престолов" попадает в сеть до премьеры. Ранее в интернет слили до официального показа четвертый эпизод сериала. Кроме того, хакеры, похитившие у HBO данные, опубликовали в интернете некоторые касательно сюжета сериала.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Ангар горит в лондонском аэропорту "Саутенд"

Киевский фуникулер возобновил работу

РФ или иные недоброжелатели Украины пытаются привязать Киев ко всем скандалам в мире

Шабунину вручили подозрение в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести

Климкин и посол Нидерландов считают очень важным сотрудничество стран для привлечения к ответственности виновных в уничтожении МН17

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС рассмотрят предложение Лондона о временном таможенном союзе

Референдум о независимости Иракского Курдистана может привести к гражданской войне, - Чавушоглу

Активисты под Кабмином требуют дополнительного финансирования на лечение пациентов за границей

Комментарии о наличии в "черной бухгалтерии" ПР имени Манафорта предоставлялись исключительно на запросы СМИ

СБУ задержала на взятке чиновницу Львовской налоговой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Креатин, смеси с креатином на price.ua
РЕКЛАМА