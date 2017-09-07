Телеком

12:16 07.09.2017

В Украине будут и дальше сокращать присутствие российских соцсетей – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине будут и дальше сокращать присутствие российских социальных сетей, так как они являются инструментами спецопераций российских спецслужб.

"Вследствие введенных в текущем году санкций против компаний, которые администрируют российские поисковые системы и социальные сети, русские сайты выпали из десятки самых посещаемых веб-ресурсов в Украине. Российские сети были и остаются инструментами спецопераций российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Поэтому будем и дальше за ними пристально следить и сокращать их присутствие", – сказал глава государства, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

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Интерфакс-Украина
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