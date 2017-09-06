Телеком

11:36 06.09.2017

Гендиректором "Прямого" телеканала назначена его креативный продюсер Захарова

Новым генеральным директором телеканала "Прямой" назначена Евгения Захарова, с начала года занимавшая должность креативного продюсера на телеканале.

"Генеральным директором Прямого канала вместо Александра Бутко была назначена Евгения Захарова", - сообщается на странице телеканала в соцсети Facebook.

"Владимир Макеенко (собственник телеканала – ИФ), спасибо за доверие!", - написала Е.Захарова на своей странице в Facebook в среду, комментируя соответствующее решение.

До "Прямого" Е.Захарова была креативным продюсером телеканала NewsOne, ранее работала на телеканале "112.Украина"

А.Бутко был гендиректором телеканала "Тонис" с сентября 2011 года. В начале 2017 года долю в 9,5% "Тониса" у менеджмента телеканала приобрел В.Макеенко, после чего был произведен ребрендинг телеканала в "Прямой".

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