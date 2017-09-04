Нацсовет должен упростить предоставление телерадиокомпаниям частот на вещание в зоне разграничения на Донбассе – Сюмар

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат из фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, предлагает парламенту рассмотреть на текущей пленарной неделе законопроект, облегчающий получение местными телерадиокомпаниями разрешения на вещание в зоне линии разграничения на востоке Украины.

"Мы говорим, что такие конкурсы (на получение частот – ИФ) в этих райцентрах в зоне разграничение не должны проводиться – Нацсовет (Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания – ИФ), как только поступило письмо-просьба о разрешении вещания, должен выдать сроком на 1 год без лицензионного сбора такое разрешение – в этом суть законопроекта", - сообщила В.Сюмар в ходе пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Она рассказала, что предлагает внести в повестку дня и рассмотреть уже на этой пленарной неделе законопроект, облегчающий получение разрешения на вещание местным телерадиокомпаниям. По словам В.Сюмар, местные телерадиокомпании, которые находятся вдоль границы и в зонах разграничения, необходимо стимулировать, чтобы жители этих регионов могли смотреть и слушать местные телевидение и радио.

Руководитель профильного комитета Рады напомнила, что проблема получения сигнала украинского телевидения в Донецкой области по-прежнему остается нерешенной. "Естественно, наиболее сложная ситуация – в зоне проведения антитеррористической операции, и эта ситуация является уже угрозой для национальной безопасности, поскольку у нас большая часть Донецкой области является таким своеобразным белым пятном, где нет украинского телевидения, зато есть российское", - отметила она.

В.Сюмар подчеркнула, что территория Донецкой области, контролируемая Украиной и не получающая сигнал украинских телеканалов, по площади сравнима с оккупированной территорией Донбасса. "Это происходит из-за того, что в Донецке работает чрезвычайно высокая телевизионная вышка - 360 метров, россияне поставили там чрезвычайно мощные передатчики… И эту проблему приходится очень серьезно решать", - сказала В.Сюмар.

По словам депутата, решать данный вопрос можно, с одной стороны, заглушая российский пропагандистский сигнал, а с другой стороны, усиливая присутствие украинских телевизионных и радиоканалов на этой территории.

Поможет решить проблему и достройка в Донецкой области еще одной телевизионной вышки, считает нардеп.

В.Сюмар также отметила, что также сложная ситуация с принятием сигнала украинских телеканалов в Одесской и Черниговской областях. "Это также касается Одесской области, где ситуация сложная, потому что молдавский, румынский сигналы люди получают, даже живут в румынском языковом пространстве, но там нет украинского информационного пространства. Это также касается Черниговской области – там очень много людей просто смотрят белорусское телевидение, а не украинское", - рассказала В.Сюмар.