Спорт

12:39 28.03.2018

ФК "Шахтер" в 2017г увеличил чистый убыток втрое

ФК "Шахтер" в 2017г увеличил чистый убыток втрое

ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" (Мариуполь) в 2017 году увеличило чистый убыток втрое (на 1 млрд 44,819 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 563,132 млн грн (около $59,4 млн).

Согласно повестке назначенного на 27 апреля собрания акционеров, стоимость активов общества за год снизилась на 8,6% – до 3 млрд 394,016 млн грн, собственный капитал – на 6,2%, до 2 млрд 733,454 млн грн.

Количество работников в клубе за 2017 год уменьшилось с 317 до 291.

Как сообщалось, доходы ФК "Шахтер" в сезоне 2016/17 годов составили 877 млн грн, что в 3,1 раза ниже показателя предыдущего сезона и прежде всего связано с сокращением доходов от продажи и аренды игроков с 1,762 млрд грн до 59 млн грн. В то же время клубу удалось увеличить доходы от коммерческой деятельности на 48,9% – до 530 млн грн, главным образом за счет рекламы и спонсорства, поступления от которых выросли с 280 млн грн до 500 млн грн. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА в сезоне 2016/2017 сократились вдвое – до 288 млн, так как клуб завершил свое выступление в еврокубках на стадии 1/16 финала Лиги Европы, тогда как в предыдущем сезоне он дошел до 1/2 финала этого турнира.

Президентом и владельцем ФК "Шахтер" является бизнесмен Ринат Ахметов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Шахтер" и "Динамо" одержали уверенные победы в чемпионате

"Шахтер" прекращает борьбу в Лиге чемпионов

"Шахтер" уверенно обыграл "Ворсклу" в Полтаве

ФК "Шахтер" и власти Мариуполя намерены создать центр развития футбола и спорта

"Шахтер" завершил первую часть чемпионата с отрывом в 6 очков от "Динамо"

"Шахтер" арендовал нигерийского нападающего из "Манчестер Сити"

"Шахтер" будет принимать участие только в официальных акциях под эгидой ФФУ и УПЛ – гендиректор

Регистрация ФК "Шахтер" в Мариуполе принесет городу около 200 млн грн

"Шахтер" разгромил "Зирку" и увеличил отрыв от "Динамо", которое проиграло "Вересу"

Капитан "Шахтера" Срна отстранен до августа 2018 года за допинг

ПОСЛЕДНЕЕ

Единственным кандидатом в президенты Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарец Гримм

Сборная Украины обыграла Японию в товарищеском матче

"Динамо" разъяснило болельщикам нюансы поездки на матч 1 апреля в Мариуполь, куда киевский клуб отказался ехать в августе

В киевском конноспортивном клубе"IIC" довели лошадей до истощения

Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией

Рада приняла закон об освобождении от уплати ЕСВ организаторов финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА

На НСК "Олимпийский" с 14 апреля по 5 июня не будут проводиться никакие мероприятия, кроме финала ЛЧ-2018

Официальные лица Швеции, Исландии и Дании вслед за Британией могут бойкотировать ЧМ по футболу в России

Украинским паралимпийцам выплатили премиальные на сумму более 90 млн грн

Призеры паралимпийских игр получат от $55 тыс. до $125 тыс. премии от государства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА