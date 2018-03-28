ФК "Шахтер" в 2017г увеличил чистый убыток втрое

ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" (Мариуполь) в 2017 году увеличило чистый убыток втрое (на 1 млрд 44,819 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 563,132 млн грн (около $59,4 млн).

Согласно повестке назначенного на 27 апреля собрания акционеров, стоимость активов общества за год снизилась на 8,6% – до 3 млрд 394,016 млн грн, собственный капитал – на 6,2%, до 2 млрд 733,454 млн грн.

Количество работников в клубе за 2017 год уменьшилось с 317 до 291.

Как сообщалось, доходы ФК "Шахтер" в сезоне 2016/17 годов составили 877 млн грн, что в 3,1 раза ниже показателя предыдущего сезона и прежде всего связано с сокращением доходов от продажи и аренды игроков с 1,762 млрд грн до 59 млн грн. В то же время клубу удалось увеличить доходы от коммерческой деятельности на 48,9% – до 530 млн грн, главным образом за счет рекламы и спонсорства, поступления от которых выросли с 280 млн грн до 500 млн грн. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА в сезоне 2016/2017 сократились вдвое – до 288 млн, так как клуб завершил свое выступление в еврокубках на стадии 1/16 финала Лиги Европы, тогда как в предыдущем сезоне он дошел до 1/2 финала этого турнира.

Президентом и владельцем ФК "Шахтер" является бизнесмен Ринат Ахметов.