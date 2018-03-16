Спорт

09:53 16.03.2018

Порошенко поздравил украинских паралимпийцев-биатлонистов Шишкову и Казакова с "серебром" на длинной дистанции

Порошенко поздравил украинских паралимпийцев-биатлонистов Шишкову и Казакова с "серебром" на длинной дистанции

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских спортсменов Оксану Шишкову и Виталия Казакова с завоеванием серебряной медали в биатлоне на длинной дистанции на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.

"Поздравляю украинской паралимпийской сборной с важной победой! Оксана Шишкова и Виталий Казаков получили "серебро" в биатлоне на длинной дистанции. Украина гордится вами", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

По состоянию на утро пятницы в общемедальном зачете украинская паралимпийская сборная с 19 медалями (6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых) занимает 4-е место. На первом – сборная США, на втором – "нейтральные паралимпийские атлеты", на третьем – сборная Германии.

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