Спорт

08:18 13.03.2018

Четвертое золото Паралимпиады для Украины завоевал Тарас Радь

Четвертое золото Паралимпиады для Украины завоевал Тарас Радь

Самый младший спортсмен украинской сборной завоевал для Украины четвертую золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что 18-летний Т.Радь первым финишировал в биатлонной гонке на дистанции 12,5 км среди спортсменов. Второе и третье место заняли спортсмены из США.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил чемпиона и Украину с победой.

"Невероятно! Поздравляем Тараса, а также Игоря Рептюха, который получил "серебро" и Людмилу Ляшенко с "бронзой". Молодцы!", – говорится на официальной странице главы государства в соцсети "Фейсбук".

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