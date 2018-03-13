Четвертое золото Паралимпиады для Украины завоевал Тарас Радь

Самый младший спортсмен украинской сборной завоевал для Украины четвертую золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что 18-летний Т.Радь первым финишировал в биатлонной гонке на дистанции 12,5 км среди спортсменов. Второе и третье место заняли спортсмены из США.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил чемпиона и Украину с победой.

"Невероятно! Поздравляем Тараса, а также Игоря Рептюха, который получил "серебро" и Людмилу Ляшенко с "бронзой". Молодцы!", – говорится на официальной странице главы государства в соцсети "Фейсбук".