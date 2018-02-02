Американцы готовы потратить $15,3 млрд во время просмотра Супербоула

Американцы потратят $15,3 млрд во время просмотра финала чемпионата страны по американскому футболу, или Супербоула, главного спортивного события года в США, говорится в исследовании Национальной федерации ритейлеров (NRF).

По сравнению с прошлым годом затраты вырастут на 8,5% и составят в среднем $81 на человека. Наибольшие расходы ожидаются среди граждан в возрасте 25-34 лет - $118 на человека.

Три четверти опрошенных (76%) планируют смотреть игру, 82% из них намерены закупиться едой и напитками специально для этого события. Еще 11% купят одежду и иную атрибутику с символикой команд, участвующих в финале, а 8% респондентов даже приурочат к игре покупку нового телевизора.

Опрос показывает, что Супербоул - "домашнее" событие: порядка 45 млн американцев (18% опрошенных) планируют устроить у себя дома вечеринку в честь Супербоула, еще 69 млн (28%) будут смотреть игру в гостях. Лишь 5% опрошенных (11 млн человек) посмотрят финал в баре.

Ожидается, что телеаудитория Супербоула, который давно превратился из просто мероприятия в подобие национального праздника и стал частью поп-культуры, составит в этом году 188,5 млн человек.

По данным различных источников, во время игры американцами будет выпито 325,5 млн галлонов пива (1,23 млрд литров). Впрочем, многие аналитики сомневаются в правильности цифры, поскольку тогда каждому американцу, включая грудных детей, пришлось бы выпить более галлона (3,8 литра). Также в США будет съедено 1,23 млрд куриных крыльев и 4 млн пицц, что больше похоже на правду. После этого 1,5 млн человек намерены сказаться больными и не прийти на работу в понедельник.

На стадионе игру смогут посмотреть около 70 тыс. человек, и для этого им придется отдать в среднем $5415 за билет - это рекордная цена в истории. Однако ближе к самой игре цены, скорее всего, будут снижены.

Финал Национальной футбольной лиги (НФЛ) пройдет в 52-й раз в истории. Игра состоится в Миннеаполисе в ночь с воскресенья на понедельник и стартует 5 февраля в 2:30 мск по московскому времени. В матче за звание чемпиона НФЛ встретятся победители двух конференций лиги - "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Филадельфия Иглз".

Эти команды уже встречались между собой в финале в 2004 году, тогда победили "Патриоты". Эта команда выигрывала Супербоул пять раз, в том числе в прошлом году. "Орлы" принимают участие в решающей игре в третий раз в своей истории, до этого клуб дважды терпел поражения на финальной стадии.

По данным Американской ассоциации азартных игр, объем ставок на исход матча превысит $4,8 млрд. Причем большая часть ставок (97%) будет нелегальной, поскольку официально ставки на спорт разрешено делать только в четырех штатах - Неваде, Орегоне, Монтане и Делавэре. Большинство букмекеров отдают предпочтение "Патриотам".

Игру откроет исполнение гимна США певицей Пинк, а актер и музыкант Лесли Одум-младший споет песню "America the Beautiful" ("Америка прекрасна"). Во время перерыва между таймами на стадионе выступит известный певец Джастин Тимберлейк, это его третье появление на Супербоуле.

Во время перерывов во время самой игры, которых по правилам американского футбола бывает предостаточно, транслируются специально снятые рекламные ролики крупнейших мировых компаний с участием знаменитостей, при этом 30 секунд рекламного времени в 2018 году стоят $5 млн. Пока наибольший интерес у публики вызвала реклама чипсов Doritos и напитка Mountain Dew с участием звезды "Игры престолов" Питера Динклейджа и Моргана Фримена, в которой они устраивают рэп-баттл.

Телеканал NBC, который будет вести трансляцию игры в США, рассчитывает заработать на продаже рекламы во время Супербоула порядка $500 млн - больше, чем доходы события от рекламу в 60-х, 70-х и 80-х годах вместе взятых.