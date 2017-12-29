ФФУ отстранила пожизненно 18 футболистов за участие в матчах так называемой "ДНР"

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины отстранил пожизненно 18 футболистов, которые участвовали в матчах так называемой "ДНР".

"КДК ФФУ рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе т.н. "ДНР", и решил запретить пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом", - сообщает в пятницу пресс-служба ФФУ.