Спорт

16:17 02.09.2017

Матчи по футзалу Украина - Италия пройдут в Харькове в декабре

В ходе выездного заседания Федерации футбола Украины, проведенного вместе с Харьковской облгосадминистрацией, было принято решение о проведении матчей по футзалу Украина - Италия в Харькове, сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

"Главная новость: матчи по футзалу Украина - Италия состоятся в Харькове! Это будет две игры, 5 и 6 декабря", - написала Ю. Светличная на своей странице в Facebook.

По ее словам, также достигнута договоренность о строительстве современных мини-стадионов не только в районах области, но и в учебных заведениях.

Глава ОГА также сообщила, что в субботу была открыта спортивная площадка с искусственным покрытием в Региональном механико-технологическом центре.

"Это первое реформированное учреждение профтехобразования в области - 1200 учеников, 16 профессий. Следующий объект - Харьковское государственное училище физкультуры №1", - написала Ю.Светличная.

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