Спорт

22:43 11.04.2017

Украина пробилась на Евро-2018 по футзалу

Сборная Украины по футзалу пробилась на чемпионат Европы 2018 года, который пройдет в Словении.

В решающем матче отборочного этапа украинцы одержали волевую победу над Хорватией со счетом 2:1.

До этого обе команды шли с максимальными показателями после двух игр, но у хорватов было преимущество в разнице забитых и пропущенных мячей. Украина обыграла сначала Бельгию со счетом 1:0, а затем Черногорию – 4:2. Хорватия в первом матче разгромила Черногорию 4:0, а потом переиграла Бельгию со счетом 6:1.

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