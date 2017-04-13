Спорт

17:11 13.04.2017

Берлускони завершил сделку по продаже ФК "Милан" китайским инвесторам за 740 млн евро

Итальянская компания Fininvest, принадлежащая бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, завершила сделку по продаже акций итальянского футбольного клуба "Милан" китайскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux после почти двух лет сложных переговоров.

"Сегодня Fininvest завершила сделку по продаже своей доли "Милана", составляющей 99,93%, компании Sport Investment Lux", - говорится в пресс-релизе на сайте клуба.

Сумма сделки составляет 740 млн евро. В эту сумму включена задолженность клуба в размере 220 млн евро. Также новые владельцы пообещали выделить значительные средства для усиления команды.

В пятницу состоится собрание акционеров "Милана", на котором будут избраны новые руководители клуба.

Таким образом, завершена 31-летняя эпоха С.Берлускони в "Милане" - бизнесмен и политик приобрел клуб в 1986 году.

Минувший сезон один из самых титулованных клубов Италии и мира завершил на седьмой строчке в чемпионате страны, не сумев пробиться в еврокубки третий год подряд. В текущем сезоне команда идет на 6-м месте, отставая от 5-го места, дающего право на участие в Лиге Европы, на 2 очка.

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