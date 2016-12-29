Комиссия рекомендует Кабмину назначить госсекретарем Минспорта руководителя ВГА Коминтерново Немчинова

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендует Кабинету министров назначить государственным секретарем Министерства молодежи и спорта Украины руководителя военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Донецкой области Олега Немчинова.

"Победителем у нас признается Олег Николаевич Немчинов", - сказал член комиссии, глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко в четверг, объявляя результаты конкурса.

О.Немчинов набрал 11,56 балла по результатам конкурса, другой кандидат, который прошел в финал конкурса действующий заместитель министра – руководитель аппарата Николай Даневич набрал 10,33 балла, остальные прошедшие в финал кандидаты по одной из компетенций набрали меньше минимально необходимых 0,5 балла.

По словам К.Ващенко, Н.Даневич будет рекомендован в качестве запасного кандидата на данную должность. Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы 8 декабря рекомендовала Кабмину назначить повторный конкурс на должность госсекретаря Минспорта, поскольку ни один из кандидатов не смог пройти в финал конкурса.

Отбор госсекретаря Минспорта стал последним среди госсекретарей в 2016 году и таким образом имеются предложенные Кабмину на основании результатов конкурса госсекретари всех министерств и госсекретарь самого правительства.