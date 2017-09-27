Минспорта намерен до 2023г реконструировать "Авангард" в современный спорткомплекс с гостиницей и ледовой ареной

Министерство молодежи и спорта (Минспорта) презентовало стратегический план развития спортивного комплекса "Авангард", расположенного по ул. Мельникова в Киеве, предусматривающий строительство многофункционального спорткомплекса с гостиницей и ледовой ареной.

Как сообщает пресс-служба министерства, проект реконструкции "Авангарда" 21 сентября представили его авторы – архитекторы ООО "Portalgroup" Андрей Силенко и Денис Земляков.

Как отметил в ходе презентации министр молодежи и спорта Игорь Жданов, проект включает обустройство двух арен для хоккея с увеличенным количеством мест для болельщиков, создание современных условий для развития и проведения соревнований по баскетболу, гимнастике, плаванию, другим видам спорта.

Предполагается, что строительство объектов будет осуществляться в три очереди с 2018-го по 2023 гг. Вопрос его финансирования должен быть решен во время утверждения государственного бюджета.

По словам министра, в частности, на первую очередь работ необходимо предусмотреть на 2018 год 89 млн грн – это капитальный ремонт здания ледовой арены с установкой трибуны на 600 стоячих мест (общее количество зрительских мест – 1 тыс.).

Вторая очередь (2019-2020 гг.) включает увеличение количества зрительских мест до 1,8 тыс., пристройку к зданию арены нескольких универсальных спортивных залов, обустройство крытого бассейна с рекреационным центром, залов для спортивной гимнастики, бокса, тренажеров и др.

Третья очередь (2021-2023 гг.) предусматривает строительство нового ледового дворца, гостиницы, автостоянки.

На предпроектные работы Минспорта уже выделило 660 тыс. грн.

Во время презентации И.Жданов призвал народных депутатов отстоять выделение необходимых средств в госбюджете-2018.

"Киеву нужна современная ледовая арена, на которой бы тренировались и начинающие дети, и хоккейные клубы, и школы фигурного катания. Вместе нам удалось отвоевать это здание у недобросовестных арендаторов и вернуть в государственную собственность, в сферу управления Минспорта", - отметил он.

По словам народного депутата Юрия Савчука, в Верховной Раде есть "мощное спортивное лобби", которое будет отстаивать вопрос выделения необходимых средств на восстановление спорткомплекса "Авангард".