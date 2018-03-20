Политика

12:25 20.03.2018

Украина и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

 В присутствии президента Украины Петра Порошенко и эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Катара о военно-техническом сотрудничестве.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, подписание документа будет способствовать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности.

"Документ будет способствовать укреплению дружеских отношений между Украиной и Катаром, направленных на совершенствование обороноспособности двух государств", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы президента Украины, был подписан меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом им.Т.Шевченко и "Университетом Катара".

Документ будет способствовать налаживанию практического сотрудничества между ведущими учебными заведениями Украины и Катара, активизации студенческих контактов, обмену опытом между преподавателями и учеными и тому подобное.

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