Политика

20:38 19.03.2018

Глава МИД Венгрии выразил обеспокоенность намерениями Украины восстановить военную часть в Берегово

Глава МИД Венгрии выразил обеспокоенность намерениями Украины восстановить военную часть в Берегово

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Hirado.hu.

Как сообщает издание, П.Сиярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство. "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - цитирует П.Сиярто "Европейская правда".

Как сообщалось, 16 марта 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, вплотную приблизилась к "красной линии".

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

В СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Украины: Венгрия вплотную приблизилась к "красной линии"

Двусторонние украинско-венгерские отношения не должны ограничивать сотрудничество Украины с НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании – глава МИД

Климкин прокомментировал отказ украинских венгров от консультаций по языковой статье

Венгерская община отказались участвовать в консультациях по языковой норме закона об образовании - Гриневич

Венгрия предложила условия для начала диалога с Украиной

В рекомендациях Венецианской комиссии есть возможное решение украинско-венгерского конфликта по поводу языковой статьи

Блокирование Будапештом встречи Комиссии Украина-НАТО подрывает безопасность в Европе и играет на руку РФ, отмечает нардеп Фриз

Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО

МИД Венгрии: Договоренности с Киевом по языковой статье закона об образовании не достигнуты

ПОСЛЕДНЕЕ

В четверг Рада рассмотрит представление Генпрокуратуры на задержание и арест Савченко

ЕС не признаёт проведение выборов в оккупированном Крыму

Джонсон призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на Россию

Климкин: РФ начала нетрадиционную, но реальную войну против демократических институтов и цивилизованного мира

Парубий обсудил с послом Германии ход реформ в Украине

Порошенко прибыл с визитом в Катар

В переговорах по Brexit пройден решающий этап, но это еще не конец пути

Великобритания и ЕС согласовали условия переходного периода по Brexit

В ходе президентских выборов в России не хватало прозрачности - ОБСЕ

Запрет находиться в органах власти с оружием будет распространяться и на нардепов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА