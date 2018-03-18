Политика

16:42 18.03.2018

Кувейт поддерживает инициативу Украины по миссии миротворцев на Донбассе, - Порошенко

Кувейт поддерживает инициативу Украины по миссии миротворцев на Донбассе, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что Государство Кувейт поддерживает Украину в международных организациях, и, в частности, поддерживает инициативу Украины в части введения миротворческой миссии в неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях. Кувейт сейчас является членом Совета безопасности ООН совместно со Швецией", - отметил П.Порошенко.

По словам главы Украинского государства, в ходе его визита в Кувейт в воскресенье состоялась его встреча со спикером парламента Швеции.

"И два члена Совета безопасности ООН четко отметили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины, украинского президента по принятию решений и предоставления мандата миротворцев для восстановления мира и спокойствия на Донбассе и первого безопасности пакета для восстановления суверенитета и территориальной целостности", - сообщил П.Порошенко.

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