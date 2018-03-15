Политика

18:28 15.03.2018

Климкин: нам необходимо объединить усилия в борьбе с российской дезинформацией

Климкин: нам необходимо объединить усилия в борьбе с российской дезинформацией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым объединить усилия в борьбе с российской дезинформацией.

"Пропагандистская кампания российских СМИ во многом похожа на кампанию после трагедии MH17. За это время они еще больше поднаторели во лжи, поэтому нам необходимо объединить усилия в борьбе с российской дезинформацией", - написал она на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

"Это часть гибридной войны, которую Москва ведет против сообщества ценностей", - отметил он.

П.Климкин также отметил, что "ложь не должна отвлекать мир от истины".

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