Климкин: нам необходимо объединить усилия в борьбе с российской дезинформацией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым объединить усилия в борьбе с российской дезинформацией.

"Пропагандистская кампания российских СМИ во многом похожа на кампанию после трагедии MH17. За это время они еще больше поднаторели во лжи, поэтому нам необходимо объединить усилия в борьбе с российской дезинформацией", - написал она на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

"Это часть гибридной войны, которую Москва ведет против сообщества ценностей", - отметил он.

П.Климкин также отметил, что "ложь не должна отвлекать мир от истины".