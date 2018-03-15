Политика

12:03 15.03.2018

Савченко исключили из комитета по нацбезопасности

Савченко исключили из комитета по нацбезопасности

Верховная Рада исключила внефракционного народного депутата Надежду Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Соответствующий проект постановления (№5543) в декабре 2016 года инициировали члены комитета по вопросам нацбезопасности.

В пояснительной записке к документу авторы указывают на то, что Н.Савченко встречалась с главарями так называемых "ДНР"/"ЛНР", а также отмечают, что нардеп участвует в заседаниях комитета, где рассматривают информацию, которая относится к государственной тайне.

"С целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне и учитывая, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где буду рассматриваться вопросы, связанные с государственно тайной, необходимо принять данное постановление в ближайшее время", - сказано в пояснительной записке.

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