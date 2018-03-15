Савченко подозревают в подготовке госпереворота

Внефракционному народному депутату Надежде Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота, заявляет народный депутат фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко.

"Я думаю, что у генерального прокурора достаточно оснований для того, чтобы предъявлять обвинения той же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с нее… Ее подозревают в соучастии, в организации и подготовке переворота", - сказал А.Геращенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

По словам народного депутата, Н.Савченко последний год ездила по воинским частям, занималась агитацией и подрывной деятельностью.

По его словам, российские СМИ "вместе с российскими спецслужбами раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России". А.Геращенко обратил внимание на то, что суды РФ ни на одном судебной процессе над украинскими политзаключенными не давали возможности осуществлять прямые телетрансляции, надевать футболки с трезубцем, петь украинский гимн. "Только на процессе Савченко российский суд разрешал присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные (СМИ – ИФ) из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", - сказал он.

А.Геращенко не исключил, что если подтвердятся подозрения в отношении Н.Савченко, то президент Украины Петр Порошенко отзовет звание "Герой Украины", которое он ей присудил.

Как сообщалось, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Н.Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В четверг Н.Савченко вернулась в Украину рейсом из Мюнхена и намерена дать брифинг у здания СБУ перед допросом.

8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Согласно тексту подозрения, В.Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. Он также планировал во время нахождения президента Украины, руководителей силовых структур на заседании Верховной Рады осуществить обстрел зданий парламента, администрации президента и жилых домов, находящихся в правительственном квартале столицы. Кроме того, как следует из текста подозрения, руководитель Центра намеревался применить гранаты и огнестрельное оружие в здании Верховной Рады, чтобы "убить государственных деятелей и народных депутатов Украины…, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта".

В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста на 2 месяца.