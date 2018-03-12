Регламентный комитет счел мотивированным и обоснованным представление генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности нардепа Бакулина

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента признал мотивированными и обоснованными представление генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в понедельник.

Кроме того, представления генпрокурора на дачу согласия Рады на задержание и арест Е.Бакулина комитет счел законными и принял во внимание обоснования Генпрокуратуры.

По соответствующим представлениям комитет утвердил соответствующие выводы и направил их руководству парламента.