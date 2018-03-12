Принятие закона о нацбезопасности поможет улучшить инвестклимат в Украине - Порошенко

Закон о национальной безопасности поможет улучшить инвестиционный климат Украины, в случае его принятия Верховной Радой, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Мы должны настойчиво работать для того, чтобы Украина изменилась в отношении стандартов НАТО. В этом в значительной мере будет способствовать закон о национальной безопасности, который зарегистрирован в парламенте и разработан в сотрудничестве с нашими партнерами по НАТО", - сказал президент на встрече с представителями бизнес сообщества в понедельник в Киеве.

Он отметил, что принятие данного закона тесно связано с улучшением инвестиционного климата Украины.

"Казалось бы, какое отношение это имеет к инвестиционному климату? Прямое и непосредственное. Потому что усиливается парламентский контроль за сектором обороны и безопасности, усиливается общественный контроль за этим сектором, и увеличивается уровень доверия к Украине как к надежному партнеру НАТО", - отметил глава государства.

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года в парламент поступил президентский законопроект о национальной безопасности Украины (№8068) и он безотлагательно направляется в профильный комитет для рассмотрения.