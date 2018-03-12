Политика

15:34 12.03.2018

Принятие закона о нацбезопасности поможет улучшить инвестклимат в Украине - Порошенко

Принятие закона о нацбезопасности поможет улучшить инвестклимат в Украине - Порошенко

Закон о национальной безопасности поможет улучшить инвестиционный климат Украины, в случае его принятия Верховной Радой, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Мы должны настойчиво работать для того, чтобы Украина изменилась в отношении стандартов НАТО. В этом в значительной мере будет способствовать закон о национальной безопасности, который зарегистрирован в парламенте и разработан в сотрудничестве с нашими партнерами по НАТО", - сказал президент на встрече с представителями бизнес сообщества в понедельник в Киеве.

Он отметил, что принятие данного закона тесно связано с улучшением инвестиционного климата Украины.

"Казалось бы, какое отношение это имеет к инвестиционному климату? Прямое и непосредственное. Потому что усиливается парламентский контроль за сектором обороны и безопасности, усиливается общественный контроль за этим сектором, и увеличивается уровень доверия к Украине как к надежному партнеру НАТО", - отметил глава государства.

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года в парламент поступил президентский законопроект о национальной безопасности Украины (№8068) и он безотлагательно направляется в профильный комитет для рассмотрения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Евросоюзе нет никакой усталости от Украины – Могерини

Темпы реформ в Украине в преддверии выборов-2019 не уменьшатся – Порошенко

Украина не признает выборы президента РФ в Крыму, введет санкции против их организаторов и призывает ЕС поступить аналогично – Порошенко

Порошенко призвал страны ЕС содействовать предоставлению Украине оборонного вооружения и направить на Донбасс оценочную миссию

Порошенко: наша следующая амбиция – план действий по членству Украины в НАТО

Порошенко обсудит с Могерини урегулирование на Донбассе и позиции по незаконным выборам президента РФ в Крыму

Порошенко опасается возможного вмешательства России в украинские выборы

Порошенко обсудил с Пенсом санкции против РФ, миротворческую миссию на Донбассе, реформы в Украине

Порошенко: санкции против РФ работают, как бы ни отрицала этого российская пропаганда

Порошенко рассчитывает на компромисс между Радой и международными организациями по тексту законопроекта об Антикоррупционном суде

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидеры партий подписали соглашение о формировании нового правительства ФРГ

Регламентный комитет счел мотивированным и обоснованным представление генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности нардепа Бакулина

Первый шаг к членству Украины в ЕС лежит в выполнении Соглашения об ассоциации – Могерини

Могерини: Крым и Донбасс- это Украина, проживающие там люди – украинцы

Могерини надеется, что средства из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС поступят Украине до конца года

Могерини о миротворцах на Донбассе: ЕС работает над тем, чтобы каждый шаг был максимально эффективен и направлен на реализацию "Минска"

Могерини подтвердила намерение посетить Донбасс во время следующего визита в Украину

ЕС не признает аннексию Крыма Россией и осудит выборы президента РФ на территории полуострова – Могерини

Крымские татары не будут принимать участие в выборах президента РФ 18 марта – Чубаров

И.Геращенко предлагает привлечь Представительство ЕС к проведению экспертизы 57 законопроектов по имплементации СА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА