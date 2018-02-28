Саакашвили назвал конфликт с Порошенко конфликтом мировоззрений

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что президент Украины Петр Порошенко препятствовал проведению реформ в Одесской области в бытность М.Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации, а также уверен, что украинский народ не изберет П.Порошенко на второй срок.

"Сегодня Петр Порошенко на своей пресс-конференции коснулся моего вопроса. Он сказал, что пригласил меня в Одессу, дал все возможности, а я не оправдал доверия. Президент, мягко говоря, сказал неправду. Он меня пригласил так, как приглашают боевого генерала воевать на фронт, а потом хотят, чтобы он стал свадебным генералом и произносил тосты. Он меня пригласил для пиара, для того, чтобы покрасоваться перед украинцами и перед иностранцами", - сказал М.Саакашвили в своем видеообращении, размещенном на его странице в Фейсбуке в среду после пресс-конференции президента Украины.

По словам политика, на самом деле П.Порошенко заблокировал все начинания в Одесской области, в частности, "лично заблокировал закон об открытом таможенном пространстве… чтобы не позволить завершить преобразования на Одесской таможне…, он договорился с Трухановым (мэр Одессы Геннадий Труханов – ИФ) всячески поддержать противостояние со мной".

М.Саакашвили обратил внимание, что между ним и П.Порошенко не личный конфликт, а "конфликт мировоззрения". "Для него президентство - это возможность заработать дополнительные миллиарды и закрепить свой клан. Для меня это была возможность служить народу, улучшать его жизнь. У него коррупция живет в кабинете, она у него в голове. Требовать от него бороться с коррупцией - это то же самое, что уговаривать пчел не любить мед", - выразил мнение политик.

Он признал, что если и была с его стороны ошибка, то в том, что он не ушел раньше с должности главы Одесской ОГА, хотя "через некоторое время уже было очевидно, что наши взгляды, наши принципы сильно отличаются".

"Он (П.Порошенко - ИФ) сказал, что по отношению ко мне всё было сделано по закону (в процедуре реадмиссии - ИФ). Ну нельзя так нагло врать. Где, в какой нормальной стране вы видели, чтобы человека тягали за волосы, душили в вертолете, который два часа кружил над городом, не дали возможности защищаться в судебном порядке, лишили гражданства через поддельные подписи…, чтобы его хватали личные охранники президента, а не какие-то полицейские и пограничники. Где, в каком нормальном правовом государстве это возможно? Всем понятно, что по отношению ко мне были нарушены все процедуры", - возмущается М.Саакашвили.

Он также ответил на реплику П.Порошенко относительно того, что "должен быть несчастным человеком, потому что я себя не реализовал". "Петр Алексеевич, я себя реализовал более чем достаточно, я вписал себя в историю целого региона путем успешных реформ в Грузии", - отреагировал М.Саакашвили.

По его словам, вместе со своими "настоящими искренними сторонниками и соратниками" он намерен создавать новую Украину.

М.Саакашвили также уверен, что никакие договоренности, манипуляции и денежные откаты "не заставят украинский народ оставить вас (П.Порошенко - ИФ) в кабинете".

Он также высказал убежденность, что он и его соратники построят успешную Украину, "самую успешную и удачную страну в Европе и одну из самых (успешных) в мире".

"Чем быстрее вы уступите украинскому народу дорогу… тем быстрее у нас все получится, у Украины великое будущее. До встречи, мои дорогие украинцы, в Киеве и в других городах Украины", - завершил свое обращение М.Саакашвили.

Как сообщалось, на пресс-конференции в среду, 28 февраля, П.Порошенко заявил, что реадмиссия МСаакашвили была проведена без нарушений: "Вопрос реадмиссии был проведен юридически безупречно с точки зрения украинского законодательства, и с точки зрения международных обязательств Украины, и с точки зрения верховенства права".

Он подчеркнул, что в противном случае М.Саакашвили не приняли бы в Польше и на этот процесс была бы другая реакция международной общественности.

Говоря о предоставлении М.Саакашвили украинского гражданства, глава государства пояснил: "Гражданство мною было предоставлено сознательно. Я был также, как и большинство, очарован перспективами, которые господин Саакашвили мог принести в Украину, и я пробовал создать ему для этого все возможности".

Президент отметил, что когда он получил представление о нарушениях, которые были допущены во время предоставления гражданства, у него не было других моделей действий, как прекратить гражданство.

"Может, если бы этой проверки не было, оставались бы мечты, идеалы, Михеил, к сожалению, мне жаль, сам их разрушил. Я не думаю, что сейчас он является счастливым человеком. Но это его проблемы и его дело", - отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, в мае 2015 года П.Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства Украины для М.Саакашвили. В июле 2017 года президент Украины своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре 2017 года политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.