Порошенко пригласил Мэй посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече в Мюнхене обсудили перспективу миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Собеседники обсудили развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

П.Порошенко поблагодарил Великобританию за продолжение учебной миссии для украинских военных в рамках операции "Orbital".

Кроме того, он пригласил Т.Мэй посетить Украину с визитом.