Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГИЛ - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании министров иностранных дел государств-участников Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ заявил, что Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГИЛ, принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму.

Как сообщает во вторник пресс-служба МИД, П.Климкин принял участие в заседании министров иностранных дел государств-участников Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ в г Эль-Кувейт (Государство Кувейт) под сопредседательством вице-премьер-министра, министра иностранных дел Кувейта Шейха Сабаха Халида Аль-Хамада Аль-Сабахата и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

Участники встречи обсудили пути предоставления коалицией помощи в борьбе против возрождения ИГИЛ в Ираке и Сирии, достижения стабильности, реинтеграции и реабилитации этих территорий, а также определили руководящие принципы для коалиции в борьбе против Исламского государства как проявления международного терроризма.

"В своем выступлении во время заседания, посвященного вопросу нейтрализации сети и центров ИГИЛ в мире, П.Климкин подчеркнул, что Украина, будучи членом коалиции, полностью разделяет ее ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГИЛ, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму", - сказано в сообщении МИД Украины.

На полях конференции П.Климкин также провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

В министерском заседании Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ приняли участие представители около 80 государств и международных организаций, являющихся членами Всемирной коалиции на уровне в основном руководителей внешнеполитических ведомств.