Политика

19:34 08.02.2018

Украина направила запрос на продление мандата СММ ОБСЕ еще на год

Украина направила запрос на продление мандата СММ ОБСЕ еще на год

Украинское правительство направило министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующему председателю ОБСЕ Анджелино Альфано запрос о продлении на следующий год действующего мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.

"Прокопчук: признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год", - говорится сообщении Украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене в микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, в марте нынешнего года Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат СММ ОБСЕ в Украине на один год - до 31 марта 2018 года.

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