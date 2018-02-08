Политика

18:00 08.02.2018

Австрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе – Курц

Австрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе – Курц

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявляет о поддержке ввода миротворческой миссии на Донбасс и возможности страны участвовать в этом проекте.

"Австрийское федеральное правительство будет поддерживать эту идею (миротворческой миссии на Донбассе – ИФ)… Я понимаю, что пока до этого дойдет – еще длительные переговоры, много шагов нужно осуществить", - сказал С.Курц на совместном с П.Порошенко брифинге в четверг в Вене, отвечая на вопрос о возможности присоединения Австрии к вводу миротворцев на восток Украины.

По его словам, как только эта миротворческая миссия будет создана – будет решаться вопрос, какие страны примут в ней участие.

"Если с украинской стороны будет просьба или желание, чтобы Австрия тоже присоединилась или предоставила какую-то помощь – мы со стороны федерального правительства, со стороны министра обороны обсудим это", - заверил С.Курц.

Он подчеркнул, что для внедрения этой миссии он готов "уже сегодня выразить нашу полную поддержку относительно имплементации такого проекта".

В свою очередь, П.Порошенко поблагодарил Австрию за поддержку идеи миротворческой миссии на Донбассе под мандатом ООН.

"Я уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск из оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы с Россией,.. чтобы мы, наконец, после имплементации пакета по безопасности могли перейти к этапу политического урегулирования", - сказал президент Украины.

Он также отметил положительные изменения в обеспечении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время председательствования Австрии в 2017 году: "Именно во время председательствования Австрии в ОБСЕ… мы значительно усилили СММ ОБСЕ, мы улучшили техническое оснащение и улучшили объективную информацию, которая СММ предоставляет миру с линии столкновения, с территории, оккупированной Российской Федерацией".

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