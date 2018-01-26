Порошенко в Давосе обсудил с Тиллерсоном вопрос сотрудничества General Electric и "Укрзализныци"

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, встреча П.Порошенко и Р.Тиллерсона длилась час, и собеседники имели возможность обсудить все вопросы двустороннего и международного сотрудничества.

"Часовая беседа - это непривычный формат для встреч в формате Давос, но мы намеренно так запланировали, чтобы было больше времени обсудить все вопросы. И я очень благодарен нашим американским партнерам за очень мощную поддержку, которая, в том числе сегодня была высказана Украине. Мы обсудили все сферы сотрудничества", - сказал П.Порошенко во время брифинга после встречи в госсекретарем в Давосе.

Президент Украины сообщил, что обсудил с Р.Тиллерсоном вопросы экономического сотрудничества и отметил резкий рост инвестиций американских компаний.

Как сообщается, во время встречи также обсуждался вопрос сотрудничества с компанией General Electric, которая планирует поставить ПАО "Укрзализныця" тепловозы, а также сотрудничество с другими американскими инвесторами.

Было констатировано, что американские инвесторы замечают и одобряют кардинальное изменение инвестиционного климата в Украине и в том числе результаты в борьбе с коррупцией.