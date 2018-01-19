Порошенко и Юнкер договорились продолжить диалог в Давосе на Всемирном экономическом форуме

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в телефонной беседе обсудили вопрос создания Антикоррупционного суда и договорились продолжить диалог в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Собеседники обсудили прогресс в украинских реформах, в частности вопрос Антикоррупционного суда. Петр Порошенко подчеркнул, что Антикоррупционный суд должен быть создан в соответствии с Конституцией Украины и согласно рекомендациям Венецианской комиссии", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам разговора.

Кроме того, собеседники договорились о продолжении диалога в Давосе во время Всемирного экономического форума.

Форум в Давосе пройдет 23-26 января.