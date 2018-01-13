Политика

13:52 13.01.2018

Медведчук: для сохранения власти БПП надо начинать борьбу с внешним управлением США в Украине

Медведчук: для сохранения власти БПП надо начинать борьбу с внешним управлением США в Украине

Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявляет, что санкции, введенные против него США, являются инструментом политического преследования за его борьбу против внешнего управления, которое Вашингтон ввел в Украине.

"В отношении меня уже действуют санкции, несколько лет назад введенные Соединенными Штатами Америки. Эти санкции являются инструментом политического преследования за мою жесткую и принципиальную позицию, направленную против внешнего управления, которое Вашингтон ввел в Украине, начиная с 2014 года. И я буду продолжать бороться против проводимой ими политики, направленной на продолжение вооруженного противостояния на Донбассе, против попыток любой ценой сорвать обмены удерживаемыми лицами. Я буду отстаивать идею именно мирного урегулирования на Востоке Украины, которая так не нравится США, буду отстаивать независимость и суверенитет Украины", - отметил В.Медведчук, сообщает пресс-служба "Украинского выбора".

Народному депутату от партии "Блок Петра Порошенко" Ивану Виннику, который обнародовал информацию о якобы введении в отношении лидера "Украинского выбора" санкций США, а также его политическим соратникам В.Медведчук посоветовал "не тешить себя иллюзиями" по поводу санкций.

"Вместо этого им нужно начинать бороться против внешнего управления, введенного Соединенными Штатами в Украине. Потому что для них это единственный способ удержаться у власти. И чем раньше они это поймут, тем выше их шансы на выживание. Только я борюсь с внешним управлением США ради восстановления суверенитета и независимости Украины, а им эта борьба необходима исключительно для сохранения власти. Хватит ли тому же Виннику и таким, как он, ума и времени понять это, остается под вопросом", - резюмировал В.Медведчук.

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