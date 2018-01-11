Политика

13:01 11.01.2018

Сакашвили просит суд обязать Генпрокуратуру предоставить ему материалы экстрадиционной проверки по запросу Грузии

Сакашвили просит суд обязать Генпрокуратуру предоставить ему материалы экстрадиционной проверки по запросу Грузии

Окружной административный суд г.Киева решает вопрос об открытии производства по иску лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеил Саакашвили к Генеральной прокуратуре Украины, где он просит суд обязать ведомство предоставить ему копии материалов экстрадиционной проверки в связи с ходатайством Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии.

Кроме того, как сообщает пресс-служба суда, 16 января в Окружном админсуде Киева состоится заседание по иску М.Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ) и управлению Госмиграционной службы в Киевской области.

"Истец просит суд признать противоправным и незаконным бездействие ГМСУ по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и на уведомление об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите относительно Михеила Саакашвили в сроки, определенные законодательством", - говорится в сообщении.

М.Саакашвили также просит суд признать противоправным и незаконным бездействие Управления ГМСУ в Киевской области, которое не передало материалы его личного дела в Госмиграционную службу.

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