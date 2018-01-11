Сакашвили просит суд обязать Генпрокуратуру предоставить ему материалы экстрадиционной проверки по запросу Грузии

Окружной административный суд г.Киева решает вопрос об открытии производства по иску лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеил Саакашвили к Генеральной прокуратуре Украины, где он просит суд обязать ведомство предоставить ему копии материалов экстрадиционной проверки в связи с ходатайством Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии.

Кроме того, как сообщает пресс-служба суда, 16 января в Окружном админсуде Киева состоится заседание по иску М.Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ) и управлению Госмиграционной службы в Киевской области.

"Истец просит суд признать противоправным и незаконным бездействие ГМСУ по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и на уведомление об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите относительно Михеила Саакашвили в сроки, определенные законодательством", - говорится в сообщении.

М.Саакашвили также просит суд признать противоправным и незаконным бездействие Управления ГМСУ в Киевской области, которое не передало материалы его личного дела в Госмиграционную службу.