Порошенко принял верительные грамоты у послов Нидерландов, Ливана и Судана

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты от посла Нидерландов Эдуарда Хукса, посла Ливана Али Дахера (Ali Daher) и посла Судана Мохаммеда Эиса Исмаила Дахаба (Mohammed Eisa Ismail Dahab).

Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, во время встречи П.Порошенко с послом Королевства Нидерланды Эдуардом Хуксом были отмечены положительные тенденции в торгово-экономической и инвестиционной сфере, а также "констатировано, что реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС уже дает положительные результаты и для нидерландского бизнеса".

"Посол Нидерландов приветствовал реформаторские усилия президента Украины и проинформировал о поддержке программ обучения украинских судей, в частности в Одессе и Львове", - сказано в сообщении.

Собеседники также обсудили взаимодействие в вопросе привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года. "Посол Нидерландов поблагодарил за примерное сотрудничество в этом вопросе", - сообщает пресс-служба.

Во время встречи П.Порошенко и Э.Хукса также было отмечена необходимость поддержания тесного сотрудничества в ООН, в частности с учетом непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году, с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с агрессией России.

Во время беседы президента Украины с послом Ливанской Республики Али Дахером стороны обсудили вопросы активизации политического диалога, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической сфере.

"Президент Украины подчеркнул важность проведения в этом году в Киеве очередного заседания межправительственной украинско-ливанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также украинско-ливанского бизнес-форума", - сказано в сообщении.

П.Порошенко подчеркнул, что Ливан является важным торговым партнером Украины в Ближневосточном регионе, отдельно отметив рост на 25% украинского экспорта в эту страну за последний год.

В ходе разговора президента Украины с послом Республики Судан была отмечена готовность проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран для усиления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Отдельное внимание было уделено усилению взаимодействия Украины и Судана в рамках международных организаций.