Политика

16:53 06.01.2018

Великобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной

Великобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф объяснила, что ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время ввиду отсутствия гарантий защиты процесса выдачи виз в Украине.

В интервью изданию"Новое время", выдержки из которого опубликованы в субботу, дипломат указала, что, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - тот, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву летом 2017 года (имел заграничный паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар – ИФ).

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - подчеркнула Дж.Гоф.

Кроме того, посол обратила внимание на возможные риски для Украины ввиду усиления в последнее время давления на антикоррупционные органы. По ее словам, это может серьезно отразиться на репутации Украины. Дж.Гоф также отметила, что без эффективной борьбы с коррупцией новые инвестиции в страну не придут.

"Здесь представлены многие известные британские компании - Land Rover, JCB, Mark&Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозит коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", - привела примеры дипломат.

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Интерфакс-Украина
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