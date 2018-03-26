Посол признательна Украине за солидарность с Великобританией

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф (Judith Gough) выразила благодарность президенту Украины Петру Порошенко и министру иностранных дел Павлу Климкину за солидарность в вопросе выдворения российских дипломатов после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Спасибо Павлу Климкину и Порошенко за то, что остаетесь с Великобританией перед лицом неприемлемого поведения России", - написала Дж.Гоф в микроблоге Твиттере.

Как сообщалось, Украина в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов, о чем заявил президент Украины Петр Порошенко.