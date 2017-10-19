Политика

16:04 19.10.2017

Будапешт надеется, что в Украине не снизят уровень обучения на венгерском языке

Будапешт надеется, что в Украине не снизят уровень обучения на венгерском языке

Министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог заявляет, что в его стране полностью понимают позицию властей Украины касательно необходимости владения государственным, украинским, языком на высоком уровне всеми гражданами, однако ожидают, что уровень обучения на венгерском языке в украинских школах не будет снижаться

"Мы ожидаем того, чтобы не уменьшался уровень обучения на родном языке и в будущем. Абсолютно понимаем позицию Украинского государства касательно того, что в этом государстве все должны хорошо разговаривать, понимать украинский государственный язык", - сказал он в ходе совместного брифинга с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве в четверг.

Венгерский министр отметил, что считает конструктивным имевший место между сторонами в четверг диалог.

"Я хотел бы, чтобы украинская общественность знала, что мы пытались объяснить и показать не узкую позицию Венгрии, но в первую очередь позицию венгров, которые проживают в Украине", - сказал З.Балог.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина и Венгрия будут работать над имплементацией закона об образовании

Порошенко обсудил с президентом Румынии закон об образовании и пригласил его в Украину

Власти Украины не собираются закрывать ни одной румынской школы, функционирующей в стране – Климкин

Следует объяснить этническим меньшинствам все преимущества закона об образовании – Климкин

МИД Украины направил в МИД Венгрии ноту протеста с требованием запретить в Будапеште акцию "Самоопределение для Закарпатья" – Климкин

Заявления представителей венгерской и румынской делегаций в ПАСЕ можно рассматривать как территориальные претензии к Украине

МИД Украины направил ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить акцию в Будапеште "Самоопределение для Закарпатья"

Климкин надеется на диалог с Венгрией по закону об образовании

Комитет ПАСЕ по культуре назвал закон Украины "Об образовании" дискриминационным, - Новинский

Украина гарантирует право обучения на родном языке, но изучение государственного языка является обязательным - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко надеется, что Рада на следующей сессии отменит депутатскую неприкосновенность

Депутаты должны сами определиться с избирательной системой, а президент поддержит – И.Луценко

Профильный комитет Рады предлагает принять за основу проект бюджета на 2018г

Рада включила в повестку и направила в КС законопроекты об отмене неприкосновенности нардепов

Авторы законопроекта об антикоррупционных судах отозвали свой документ из Рады и ждут президентский - Залищук

Сеул поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, готов поддержать ее экономику и развитие технологий

"Наш край" требует от Кабмина погасить долги по зарплате медикам

"Самопомич" исключила нардепа Веселову из фракции

Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии

В Вашингтоне выступили за признание Израиля со стороны Палестинской администрации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА