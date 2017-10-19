Будапешт надеется, что в Украине не снизят уровень обучения на венгерском языке

Министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог заявляет, что в его стране полностью понимают позицию властей Украины касательно необходимости владения государственным, украинским, языком на высоком уровне всеми гражданами, однако ожидают, что уровень обучения на венгерском языке в украинских школах не будет снижаться

"Мы ожидаем того, чтобы не уменьшался уровень обучения на родном языке и в будущем. Абсолютно понимаем позицию Украинского государства касательно того, что в этом государстве все должны хорошо разговаривать, понимать украинский государственный язык", - сказал он в ходе совместного брифинга с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве в четверг.

Венгерский министр отметил, что считает конструктивным имевший место между сторонами в четверг диалог.

"Я хотел бы, чтобы украинская общественность знала, что мы пытались объяснить и показать не узкую позицию Венгрии, но в первую очередь позицию венгров, которые проживают в Украине", - сказал З.Балог.