Политика

01:53 16.10.2017

Порошенко поздравил лидера "Австрийской народной партии" Себастиана Курца с победой на парламентских выборах

Порошенко поздравил лидера "Австрийской народной партии" Себастиана Курца с победой на парламентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в "Фейсбук" поздравил лидера консервативной "Австрийской народной партии" Себастиана Курца с победой на парламентских выборах и отметил, что Курц – это человек, который прекрасно понимает проблемы Украины.

"Победа Себастьяна Курца и Народной партии в Австрии - это победа человека, который неоднократно бывал в Украине и хорошо знает украинскую тему. Это также победа убежденного европейца, который знает важность консолидированного ЕС для мира на континенте. Понимая, что впереди у канцлера Курца длительные коалиционные переговоры, тем не менее, убежден: Единая Европа, европейские ценности будут важны для нового правительства. Мои поздравления и наилучшие пожелания молодому канцлеру в истории Австрии!", - говорится в поздравлении президента.

15 октября в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. Всего в них приняло участие 16 партий. Для попадания в парламент, партия должна набрать не менее 4% голосов. Основная борьба за голоса избирателей шла между "Австрийской народной партией", "Австрийской партией свободы" и "Социал-демократической партией Австрии". Предварительный подсчет голосов показал уверенное лидерство партии, возглавляемой Курцем. Вскоре после этого, вечером, он провозгласил себя победителем. Таким образом, Себастин Курц стал самым молодым канцлером в истории страны.

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