По предварительным результатам, на выборах в парламент Австрии побеждает Австрийская народная партия

Австрийская народная партия (АНП), по результатам предварительного подсчета голосов, лидирует на парламентских выборах в Австрии, сообщают СМИ из Вены.

За нее отдали голоса 36,5% избирателей, следом идет Австрийская партия свободы (АПС), которая набирает 29,4% голосов. Социал-демократы довольствуются 22,9%.

Наблюдатели отмечают, что при нынешнем раскладе канцлером Австрии может стать глава АНП 31-летний Себастьян Курц. Однако для большинства в парламенте ему необходимо будет сформировать альянс с крайне правыми, считают они.

С.Курц известен тем, что выступает против союза с социал-демократами. Одновременно он резко критикует политику правительства по отношению к миграции и полон решимости значительно ограничить число мигрантов.

Став канцлером, С.Курц может стать самым молодым главой правительства в Евросоюзе.